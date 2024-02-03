السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قانونية"مستقبل وطن": تحقيق 100 مليار دولار صادرات يدعم توجه الدولة لحل الأزمة الاقتصادية

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن رؤية مصر بشأن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات تسهم بقوة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية، خاصة أن الأمر يتعلق بتوفير العملة الأجنبية، ومن ثم فهذا الأمر من الأساسيات التى يجب على الحكومة العمل عليه بقوة خلال الفترة المقبلة لتحقيق خطوات جادة.

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مطالب بإتاحة دعم الصادرات 
وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، ويكون ذلك من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، وتقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات.

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دعم المصدرين
وأشار عبد اللطيف إلى أن الدولة تعمل على تقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين، وهذه خطوة جادة من قبل الدولة لدعم الصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، وهناك جدية خلال الفترة الأخيرة فى دعم ملف الصناعة ايضا لتوفير العملة الأجنبية وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وجلب المستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي.
تذليل العقبات 
وأوضح عبد اللطيف أن التواصل مع المصنعين والمستثمرين طوال الوقت للوقوف على العقبات التى تواجههم والعمل سريعا على تذليلها خطوة هامة لمواصلة تحقيق رؤية مصر بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وأن أهمية توفير المستودعات الملائمة في المناطق اللوجستية من شأنه المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها، إضافة لأهمية دعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال، خاصة أن المستقبل يكمن فى هذه الصناعة.

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف حزب مستقبل وطن الأزمة الاقتصادية دعم الصادرات المناطق الحرة

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