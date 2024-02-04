النائبة هند رشاد: دعم دائرة كرداسة بالجيزة بموزعين كهرباء لمنع الانقطاع ورفع معاناة المواطنين

كشفت النائبة هند رشاد، أمينة سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي ناقشت طلب الإحاطة المقدم منها بشأن عدم الانتهاء من إصدار موافقة لبناء وتجديد غرف الكهرباء المتهالكة في قرية ناهيا بكرداسة بمحافظة الجيزة، وعدم البدء في إنشاء مبنى موزع كهرباء جهد متوسط بكرداسة.

جاء ذلك بحضور ممثلي الحكومة، منهم اللواء دكتور خالد عسر رئيس مجلس مدينة كرداسة، والمهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس عبد الباسط محمد عبد الحميد رئيس قطاع شبكات الجيزة، والمهندس أيمن السيد مهندس بإدارة شبكات الجيزة.

إنشاء موزعين للكهرباء بقرية ناهيا

وأكدت “رشاد” على أن لجنة الطاقة والبيئة أصدرت توصيات خلال اجتماعها بضرورة الانتهاء من انشاء الموزعين في خلال العام الجاري على فترتين كل 6 أشهر لضمان انتظام الكهرباء وجودتها في دائرة كرداسة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع معاناتهم في انقطاع الكهرباء المستمر.

طلب إحاطة لوضع قرية ناهيا ضمن خطة التطوير

وتقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن تطوير قرية ناهيا.

وطالبت النائبة هند رشاد بوضع قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة ضمن خطة تطوير المحافظة حيث أن الطرق الداخلية تحتاج إلى تطوير وتوفير بلاط إنترلوك ودخول خدمة الغاز الطبيعى.

الانتهاء من خدمة الصرف الصحي

وأضافت النائبة هند رشاد أنه مع العلم أنه سيتم الآن العمل على الانتهاء من خدمة الصرف الصحى التي كانت تعيق دخول كل هذه الخدمات للقرية.