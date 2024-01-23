الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"إعلام النواب": مشروع جريجى للربط الكهربائى مع أوروبا نقلة نوعية للاقتصاد

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا سيمثل نقلة نوعية ودعمًا حقيقيًا للاقتصاد المصري.

وأوضحت "رشاد" في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على التحول للطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية والظروف الاقتصادية العالمية التي تتسبب في بعض الأزمات.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن بدء تصدير الكهرباء والطاقة المتجددة لأوروبا من مصر، يعتبر بداية عصر جديد للطاقة في المنطقة، خاصة أن ما يحدث للمرة الأولى أن تقوم دولة إفريقية هي مصر بتصدير الطاقة لأوروبا.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن تصدير الطاقة الكهربائية لليونان وأوروبا دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس السيسي في مصر، وأن مصر على طريق الحضارة والمدنية بقوة.

وتابعت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية بكل الطرق الممكنة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والتحول إلى الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.

يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع "ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.

النائبة هند رشاد لجنة الإعلام بمجلس النواب مشروع جريجي GREGY للربط الكهربائي مع أوروبا السيسي الربط الكهربائي

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