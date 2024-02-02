محافظ الجيزة يوجه بتحسين الرؤية البصرية في محيط "محطة بشتيل"

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية للوقوف على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

وتفقد المحافظ، نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، وذلك في إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لرفع كفاءة المنطقة والشوارع المحيطة بالمحطة.

ووجه المحافظ، بمواصلة جهود طلاء العقارات والتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال بما يعكس الشكل الحضاري اللائق.

كما تفقد المحافظ، أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان الحجاز والمواقع الكائنة اسفل وبجوار محور الفريق كمال عامر بالعجوزة والمنيرة الغربية.

وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بذلك القطاع للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

جولة محافظ الجيزة صباح اليوم

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، أهمية منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لمساهمتها بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة للمنظومة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده للمدفن الصحي الأمن بشبرامنت والمقام علي مساحة 10 أفدنة والمدعم بخلية دفن صحي كمرحلة أولي وذلك للارتقاء بالبنية الأساسية للمنظومة بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المشروع.

أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامآ بالغآ بملف منظومة تدوير المخلفات الصلبة، وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء البنية التحتية للمشروع لما له من أهمية في التعامل مع المشكلات البيئية، في إطار عملية التنمية التى تستهدفها الدولة بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تنفيذ الخلية الأولي ضمن خطة الدولة بانشاء مدافن صحية لمخلفات القمامة، ومن المقرر أن يشمل المشروع علي عدد ٤ خلايا، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارت التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمتابعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير، مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع المراكز والأحياء.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته، أحد مشاريع القطاع الخاص التجريبية المقامة لتدوير ومعالجة مخلفات القمامة بطاقة (1000 طن إلى 1500 طن قمامة يوميآ) بالصهر الحراري وتحويلها إلى طاقة كهربائية والمنفذ بمنطقة شبرامنت، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته وتقديم التسهيلات اللازمة له لسرعة البدء في المشروع، لما له من أهمية في تحسين وخدمة البيئة والاستفادة من القيمة الاقتصادية للمخلفات.

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة