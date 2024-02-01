محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع الملك فيصل بدءا من المريوطية وحتى المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس نسب التنفيذ للمرحلة الأولي من أعمال رصف وتطوير شارع الملك فيصل بدءا من تقاطعه مع طريق المريوطية وحتى طريق المنصورية بطول 1.5 كم ومتوسط عرض 30 مترا وذلك ضمن خطه المحافظة في تطوير ورفع كفاءة عددًا من الطرق والمحاور المؤدية إلي المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن شارع الملك فيصل من أكبر الشوارع التجارية والحيوية بالمحافظة ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم، لافتا إلى أن الأعمال تشمل رصف طبقة الطريق وتطوير الجزيرة الوسطي بزراعة النخيل وأعمدة الإنارة الحديثة وتطوير ارصفة المشاه ببلاط الانترلوك وإزالة اية تعديات موجودة من على خطوط التنظيم.

وشدد محافظ الجيزة خلال جولته على مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتدعيم الطريق بعدد من بالوعات الأمطار الكافية لاستيعاب حجم مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية في تنفيذ الأعمال.

كما تفقد المحافظ موقع النافورة الكائنة بشارع فيصل بعد تقاطعه مع طريق المريوطية وذلك بعد صيانتها ورفع كفاءتها بالكامل كمتنفس للمنطقة مع تدعيمها بمسطحات خضراء ومقاعد للجلوس لإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الهرم بضرورة إزالة جميع تعديات المحلات من علي ارصفة المشاة وعدم السماح باستغلالها لتوفير حرم امن لسير المواطنين مع ضرورة الحفاظ علي ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية ومتابعه حاله النظافه بها والتجريد.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بشارع فيصل وعدم السماح بتواجد اي بؤر تجمع للمخلفات بالجزيرة الوسطي والمرور الدوري بورديات النظافة لمتابعه حاله الطريق ومتابعه اداء شركات الجمع السكني والتزامها بجمع المخلفات.

كما شدد المحافظ علي رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بنقل موقف السيارات العشوائي الموجود بشارع سليم بمنطقة كفرة نصار أخر نهاية شارع فيصل لعدم اعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته لعدد من شكاوي للمواطنين بشارع الملك فيصل موجها رئيس حي الهرم بسرعه فحص الشكوي والاستجابه اليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ إبراهيم الشهابي نائب محافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

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