الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس برلمانية الشيوخ: الحوار الوطنى يستهدف توسيع المشاركة فى التعامل مع التحديات الاقتصادية

الدكتور ياسر الهضيبى
الدكتور ياسر الهضيبى

ثمّن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطن، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدعوة تعكس حرص مجلس الأمناء على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في رسم خطة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أن الملف الاقتصادي ستكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة.

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وقال "الهضيبي"، إن الحوار الوطني يستهدف بناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وهو ما نجح في تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولي من الحوار، حيث استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما سينعكس على حياة المواطنين، مؤكدًا أن مصر في الوقت الراهن تواجه تحديات متباينة، لذلك تحتاج إلى كل رأي ورؤية من شأنها المساهمة في عبور ما يواجهها من أزمات ومشكلات.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المناقشات الاقتصادية في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ستكون أكثر عمقًا وتخصصية، حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادي كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المواطن المصري بحاجة إلى حلول سريعة تنعكس على حياته ومستواه المعيشي، خاصة أن المواطن المصري تحمل الكثير من الضغوط منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن مع ارتفاع موجة الأسعار لم يعد المواطن قادرًا على تحمل المزيد، وأصبح في حاجة مُلحة للشعور بمؤشرات تحسن في حياته.

ووجه النائب ياسر الهضيبي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه اللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر على أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، فضلًا عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بنائها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعًا.

الدكتور ياسر الهضيبي الحوار الوطنى مقترحات الملف الاقتصادي حزب الوفد

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