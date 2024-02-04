الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لجنة الاستثمار بـ"الحوار الوطنى" تدعو إلى تنظيم وضع الأجانب المقيمين فى مصر

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي بالحوار الوطني، إن مصر تستضيف عددا كبيرا من الضيوف العرب والأجانب، الذين دخلوا البلاد بطرق مختلفة، بعضهم بشكل قانوني وبعضهم بشكل غير قانوني، وأشار إلى أن تقريرا لمنظمة دولية أفاد بوجود حوالي 9 ملايين مقيم أجنبي في مصر، وهو رقم غير موثوق به.

 

وأكد صبري، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، على أهمية أن تعمل الدولة على تحديد الأعداد الحقيقية للمقيمين من الخارج، وتقسيمهم حسب الجنسيات والمواقع، وقال: "الدولة المصرية كرمت الأشقاء وفتحت لهم أبوابها، ولكن الارقام تزداد بشكل كبير وعودتهم لبلادهم وإعادة توطينهم صعبة، ويجب أن نتخذ إجراءات جدية".

 

وأضاف: "الدولة تحتاج إلى تحديد هوية ووضع كل مقيم أجنبي في مصر، وإعطائهم رقما وبطاقة تسهل التعرف عليهم من قبل الجهات الرسمية، ونحن نخاف على المستقبل إذا تركنا الأمور على حالها، فقد يحدث تغير في التركيبة السكانية وينشأ مشاكل أمنية".

في المساء مع قصواء سمير صبري لجنة الاستثمار الحوار الوطنى الضيوف العرب الاجانب مقيم أجنبي مصر

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