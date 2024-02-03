دعاء زهران: الإعلام المصري بذل دورا كبيرا في توثيق جرائم إسرائيل

قالت الدكتور دعاء زهران، أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، إن الإعلام المصري بذل دورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين فى قطاع غزة، موضحة أن الإعلام المصري كان على قدر الحدث الهام فى تغطية هذه الحرب وكشف جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني أمام العالم.

وأشارت زهران، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الإعلام المصري نجح فى تغيير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطنية، كما أنه نجح أيضا فى كشف الكثير من الأكاذيب التي كانت تروجها وسائل الإعلام الأجنبية والمختلفة، والتي كانت تتبني رؤية نظر واحدة.

وأضافت أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن موقف الدولة المصرية قيادة شعبا الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب تاريخي، وأن الدولة المصرية واعية لمخططات تهجير سكان قطاع غزة، وأن مصر موقفها واضح برفض تصفية للقضية الفلسطينية وضياع لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه.

وكانت الدكتور دعاء زهران، أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، قد شاركت فى ندوة "دور الإعلام في توثيق جرائم الاحتلال"، على هامش فعاليات معرض الكتاب، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ55.

حضر هذه الندوة عدد من المسؤولين والنواب والشهصيات العامة وعلى رأسهم: الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والنائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وناجي الناجي المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة دولة فلسطين، أدار الحوار خلال الندوة، مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.