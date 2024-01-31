كيف فضحت رواية "الخرز الملون" حرب الإبادة فى غزة؟.. محمد سلماوى يوضح

أكد الكاتب محمد سلماوي، أن رواية "الخرز الملون"، شهدت تنويهًا بأحد فصولها عن القضية الفلسطينية وتمت إعادة نشرها من قِبل "ديوان"، لارتباطها بحرب الإبادة في فلسطين التي نراها، معلقا: تتحدث عن أصل ومؤسس الفكر الصهيوني القائم على إبادة شعوب الأرض وإحلال اليهود مكان هذا الشعب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فكرة التهجير القسري أمر يتعلق بالأمن المصري، والقضية الفلسطينية هي قضية مصر على مر التاريخ.

وأكد أن هناك تداخلًا في أحد فصول الرواية بين الفتاة الفلسطينية التي أحبت البطل المصري أحمد عبدالعزيز، معلنًا عن أن الطبعة الحالية قاربت على النفاد.

الوقت ليس مناسبًا لتحويل ما يحدث بغزة لعمل درامي

وأشار إلى أن ما يحدث الآن في قطاع غزة يحتاج التهذيب ليتم تحويله لمسلسل درامي، قائلًا: "أرى أنه ليس الوقت المناسب لتحويل ما يحدث إلى عمل درامي أو سينمائي؛ لأن ما يحدث على الأرض أبشع مما نتخيل".

وتابع، أن المظاهرات وتوثيق ما يحدث كان له أثر على صحوة العالم حول قضية فلسطين، وهذا ظهر في محاكمة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، والتحول الإعلامي في القضية.