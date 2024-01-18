محمد سلماوى: "الخرز الملون" جاءت لتستعيد القضية الفلسطينية من التمييع

قال الكاتب الروائي والمسرحي محمد سلماوي: إن رواية "الخرز الملون "هي تذكرة لقضية العرب الأولى، وقد كتبت في وقت كان القضية الفلسطينية تميعت، في ظل التطبيع الذي حدث، ومن الصدف أن جاء إعادة نشرها عبر "ديوان في وقت نعيش فيه نفس الحالة من تمييع للقضية.

وتابع سلماوي: قالت لي الكاتبة منى قطان زوجة الشاعر الراحل صلاح جاهين وابنة الكاتبة الصحفية الفلسطينية "جاكلين خوري"، والأخيرة جاءت تحت اسم "نسرين خوري" في رواية "الخرز الملون" إن أحداث هذه الرواية مختلفة، ولو كانت أمي عاشت تلك الأحداث كانت سنفعل ما قدمته عبر الرواية.

وسألت الكاتبة الصحفية هناء نجيب عن سر اختبار العنوان ب"الخرز الملون"؟ ليجيب صاحب “الخرز الملون" ” إن الشخصية الرئيسة في الرواية هي الكاتبة الصحفية بالأهرام " جاكلين خوري" والتي جاءت باسم “نسرين خوري”، كان والدها عمدة حيفا وانفصلت من زوجها الأول لتأتي لمصر وتتزوج من الكاتب الصحفي إبراهيم عامر مدير تحرير المصور.

أما عن" الخرز الملون" فقد أهديت من زوجها والأول عقد بخرز ملون وكان هذا العقد يشير إلى الزيف والخداع الذي عاشته مع زوجها الأول.

رواية “الخرز الملون ”

تدور أحداث رواية "الخرز الملون حول قصة المأساة الفلسطينية منذ النكبة، وتتشابه فى أحداثها ومشاعرها مع ما تمر به غزة الآن، لذلك قررت مكتبة «ديوان» إعادة نشر الرواية فى حُلة جديدة، ويقام اليوم بفرع المكتبة بالزمالك حفل توقيع الطبعة الجديدة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

رواية «سلماوي» هي مزيج بين رواية السيرة والرواية التسجيلية، أحداثها تدور فى خمسة فصول، كل فصل منها يحكى يوما فى حياة سيدة فلسطينية، وهي نسرين حورى، ويسجل من خلال هذه اليوميات المحنة التى عاشتها وعاشها أهل فلسطين وقت النكبة، كما تسجل الرواية أيضًا أبرز الأحداث السياسية التى شهدها الوطن العربى من حرب فلسطين عام 1948 إلى كامب ديفيد عام 1979.

وعن إصدار الطبعة الجديدة للرواية قال «سلماوي»: «هذه الرواية كتبت فى بداية المأساة الفلسطينية، من خلال قصة حياة شاعرة فلسطينية عاشت بالفعل فى مصر، وكان لها إسهام كبير فى الحياة الثقافية فى الخمسينيات من القرن الماضى».

وتابع: «وما يحدث الآن فى فلسطين هو تكرار مضاعف لأحداث النكبة، ولذلك قررت مكتبة ديوان أن تعيد نشرها، لأن الرواية كأنها تتحدث فيما يحدث اليوم».

ويُذكر أن الطبعة الأولى نشرت مسلسلة فى جريدة «الأهرام»، وقُدمت كمسلسل إذاعى من 30 حلقة، بطولة محسنة توفيق وسعد أردش وأمينة رزق، وفى عام 2009 صدرت ترجمتها الفرنسية فى باريس عن دار نشر أرشيبل.سانية.