الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إيهاب الملاح: "الخرز الملون " ترصد تكرار سيناريو النكبة التي تعيشها فلسطين اليوم

جانب من مناقشة الخرز
جانب من مناقشة الخرز الملون

قال الناقد إيهاب الملاح، إنه يُتابع كتابات الروائي والمسرحي محمد سلماوي منذ العاشرة من عمره، وهذا ليس مدحًا لصاحب رواية "الخرز الملون".

جاء ذلك خلال فاعليات حفل توقيع الطبعة الجديدة لرواية "الخرز الملون " الصادرة عن دار ديوان للنشر والتوزيع  للكاتب الروائي محمد سلماوي، وذلك بمكتبة ديوان بالزمالك.

وأضاف “الملاح” أنه من الضروري الكشف عن سياق هذه  الرواية والتوقيت الذي صدرت فيه والتي أعيد  طبعها فيه، فقد جاء إعادة طبعها في الوقت الذي نعيش ماسأة الفلسطينين منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة الراهنة، ونشرت لأول مرة عبر جريدة “الأهرام”  في الوقت الذي كانت القضية الفلسطينية في طريقها الى التمييع.

وتابع: أظن ان رواية" الخرز الملون“ صدرت مسلسلة في صحيفة الأهرام  عام 1991، وصدرت لها طبعة أخرى  عام 1996 بمكتبة الأسرة،  وهو نفس العام الذي صدرت فيه أعمال من سردية منها للطيب صالح "موسم الهجرة إلى الشمال "، وليحيي الطاهر عبد الله "الطوق والأسورة"  ورواية " الخرز الملون " لـ محمد سلماوي، التي جاءت  فارقة على مستوى فني ومستوي كمي. فقد ظهرت براعة الكاتب من السطور الأولى.

وأشار “الملاح” إلى ان  رواية " الخرز الملون" لم تكن مزعجة ولا تحتاج إلى بذل مجهود في فك خيوط السرد مثل أعمال ديستوفيسكي، فهذه رواية تعفيك عن هذا المجهود، فمن السطور الأولى فيها  تستطيع أن تشهد وتلم بقضيتنا وصراعنا المعاصر مع الكيان الصهيوني منذ حرب 48. والاعلان عن قيام دولة إسرائيل،  والذي تبعه تهجير ومذابح وابادة عرقية للفلسطينين، قدم سلماوي كل هذا  دون أن  يقع في فخ المباشرة.

“ما أشبه اليوم بالبارحة”.. هكذا يمكن أن نطلق عن تكرار ما عاشه أهل فلسطين عام 1948، مع الذى يعيشونه اليوم من نزوح، وإبادة، وجرائم حرب، وهذا ما تضمنته رواية «الخرز الملون»، للكاتب الكبير محمد سلماوى، رئيس مجلس إدارة «المصرى اليوم»، وقد صدرت الطبعة الأولى لها عام 1991، وتوالت طبعاتها بعد ذلك، وهى تجمع بين السياسة والعاطفة والآن 

تدور أحداث رواية “الخرز الملون” حول قصة المأساة الفلسطينية منذ النكبة، وتتشابه فى أحداثها ومشاعرها مع ما تمر به غزة الآن، لذلك قررت مكتبة «ديوان» إعادة نشر الرواية فى حُلة جديدة، ويقام اليوم بفرع المكتبة بالزمالك حفل توقيع الطبعة الجديدة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

رواية «سلماوي» هي مزيج بين رواية السيرة والرواية التسجيلية، أحداثها تدور فى خمسة فصول، كل فصل منها يحكى يوما فى حياة سيدة فلسطينية، وهى نسرين حورى، ويسجل من خلال هذه اليوميات المحنة التى عاشتها وعاشها أهل فلسطين وقت النكبة، كما تسجل الرواية أيضًا أبرز الأحداث السياسية التى شهدها الوطن العربى من حرب فلسطين عام 1948 إلى كامب ديفيد عام 1979.

وعن إصدار الطبعة الجديدة للرواية قال «سلماوى»: «هذه الرواية كتبت فى بداية المأساة الفلسطينية، وذلك من خلال قصة حياة شاعرة فلسطينية عاشت بالفعل فى مصر، وكان لها إسهام كبير فى الحياة الثقافية فى الخمسينيات من القرن الماضى».

وتابع: «وما يحدث الآن فى فلسطين هو تكرار لأحداث النكبة، ولذلك قررت مكتبة ديوان أن تعيد نشرها، لأن الرواية كأنها تتحدث عما يحدث اليوم».

ويُذكر أن الطبعة الأولى نشرت مسلسلة فى جريدة «الأهرام»، وقُدمت كمسلسل إذاعى من 30 حلقة، بطولة محسنة توفيق وسعد أردش وأمينة رزق، وفى عام 2009 صدرت ترجمتها الفرنسية فى باريس عن دار نشر أرشيبل.سانية.

الناقد إيهاب الملاح محمد سلماوى رواية الخرز الملون ديوان الروائي أحمد القرملاوي

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