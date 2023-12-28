الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إيهاب الملاح: الكتابة انحرفت عن مسارها تحت شعار "كيف تكتب رواية في 7 أيام"

إيهاب الملاح
إيهاب الملاح

انتقد الكاتب الصحفي إيهاب الملاح سعي الكثير من الشباب لكتابة رواياتهم دون الإعداد الجيد لها، الأمر الذي أصبح رائجًا.

وقال الملاح، إن الرغبة في كتابة الرواية أصبحت تسبق الإعداد لها، نجد عدد كبير من الشباب الذين يمتهنون مهن محتلفة، ولم يسبق لهم القراءة لكن أحدهم يريد كتابة رواية فقط حتى يحصل على لقب "الروائي" أو أن يضع اسمه على رواية:"الكتابة انحرفت عن مسارها تحت شعار "كيف تكتب رواية في 7 أيام"، لافتًا إلى غياب الإطروحات النقدية التي يكتبها الأكاديميين في الجامعات المصرية عن القراء المهتمين بالأدب".

المقدمة الكاملة لكتاب إبراهيم عبد المجيد الجديد.. "آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان"

وتابع أنه حصل تغير في شكل وطريقة وأسلوب كتابة الرسائل العلمية منذ منتصف الثمانينات حتى وقتنا هذا، لافتًا إلى أن هذه الرسائل العلمية أصبحت حبيسة الأدراج، وانفصلت عن القارئ العربي لأنها أصبحت يفرض عليها معايير شكلية معينة".

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "الرواية العربية إلى أين ؟" التي يقدمها الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد" ويدير الحوار الكاتب الصحفي إيهاب المداح، بحضور كل من الكاتب والناقد محمود عبد الشكور ومحمد الشماع.

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المقدمة الكاملة لكتاب إبراهيم عبد المجيد الجديد.. "آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان"

 

إيهاب الملاح الرواية الرواية العربية ابراهيم عبد المجيد الرسائل العلمية

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