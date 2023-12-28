"الرواية العربية إلى أين؟" فى ندوة نقاشية بجامعة القاهرة

بدأت، مساء الخميس، فعاليات ندوة "الرواية العربية إلى أين؟" يقدمها الروائي إبراهيم عبدالمجيد ويدير الحوار إيهاب المداح، وذلك بمركز اللغة والثقافة العربية التابع لجامعة القاهرة تحت إدارة الدكتور أحمد عمار، حيث يعقد المركز ندوتين تحت عنوان "لقاء الأجيال" بحضور عدد من الكُتّاب.

الندوات محاولة للجمع بين جيل الشباب من خلال الكاتب "محمد الشماع" وجيل الكبار الذي يمثل ابراهيم عبدالمجيد.

وإبراهيم عبد المجيد كاتب وروائي مصري له عدد من الأعمال المهمة، وأحد أبرز الأسماء في عالم الأدب منذ بداية مسيرته وحتى الآن، تخرج في قسم الفلسفة بكلية الآداب من جامعة الإسكندرية عام 1973، عمل في وزارة الثقافة وتولى العديد من المناصب الثقافية، كان آخرها رئاسة تحرير سلسلة "كتابات جديدة" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، لمدة خمس سنوات.

وأبدع أكثر من عشرين رواية، إضافة إلى القصص القصيرة والدراسات، ومن أشهر أعماله: "ثلاثية الإسكندرية"، و"ثلاثية الهروب من الذاكرة"، و"العابرة"، و"السايكلوب"، "البلدة الأخرى"، و"حامل الصحف القديمة"، و"الصياد واليمام".

إضافة إلى كتاب "ما وراء الخراب"، وترجمات "رسائل من مصر" للوسي دوف جوردون، حصل على العديد من الجوائز خلال مشواره الأدبي، أبرزها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة كما أنه ترشح للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، وجائزة النيل في الآداب عام 2022.