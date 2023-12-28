الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الرواية العربية إلى أين؟" فى ندوة نقاشية بجامعة القاهرة

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

بدأت، مساء الخميس، فعاليات ندوة "الرواية العربية إلى أين؟" يقدمها الروائي إبراهيم عبدالمجيد ويدير الحوار إيهاب المداح، وذلك بمركز اللغة والثقافة العربية التابع لجامعة القاهرة تحت إدارة الدكتور أحمد عمار، حيث يعقد المركز ندوتين تحت عنوان "لقاء الأجيال" بحضور عدد من الكُتّاب.

إبراهيم عبد المجيد من وراء الكاميرا.. من "طيور العنبر" لـ"عتبات البهجة"

الندوات محاولة للجمع بين جيل الشباب من خلال الكاتب "محمد الشماع" وجيل الكبار الذي يمثل ابراهيم عبدالمجيد.

وإبراهيم عبد المجيد كاتب وروائي مصري له عدد من الأعمال المهمة، وأحد أبرز الأسماء في عالم الأدب منذ بداية مسيرته وحتى الآن، تخرج في قسم الفلسفة بكلية الآداب من جامعة الإسكندرية عام 1973، عمل في وزارة الثقافة وتولى العديد من المناصب الثقافية، كان آخرها رئاسة تحرير سلسلة "كتابات جديدة" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، لمدة خمس سنوات.

txt

إبراهيم عبد المجيد: الحروب أحد أهم أسباب الكتابة.. والفن يتوحد مع الآلام (حوار)

وأبدع أكثر من عشرين رواية، إضافة إلى القصص القصيرة والدراسات، ومن أشهر أعماله: "ثلاثية الإسكندرية"، و"ثلاثية الهروب من الذاكرة"، و"العابرة"، و"السايكلوب"، "البلدة الأخرى"، و"حامل الصحف القديمة"، و"الصياد واليمام".

إضافة إلى كتاب "ما وراء الخراب"، وترجمات "رسائل من مصر" للوسي دوف جوردون، حصل على العديد من الجوائز خلال مشواره الأدبي، أبرزها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة كما أنه ترشح للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، وجائزة النيل في الآداب عام 2022.

IMG-20231228-WA0082
IMG-20231228-WA0082
الرواية العربية ابراهيم عبد المجيد إيهاب المداح جامعة القاهرة أحمد عمار

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

نتنياهو يرضخ لليمين المُتطرف الإسرائيلى ويلغى اجتماعًا لـ "كابينيت الحرب"

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم