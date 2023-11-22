"قاهرة اليوم الضائع".. رواية قصيرة لإبراهيم عبد المجيد بمعرض الكتاب

يصدر للروائي إبراهيم عبد المجيد رواية جديدة بعنوان "قاهرة اليوم الضائع"، وذلك تزامنًا مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 بدورته الـ 55.

عبد المجيد عبر حسابه بموقع "فيس بوك" كتب:"باعتذر لنفسي لاني بعدت 3 ساعات امس عما حولي لأراجع البروفة الأولى لهذه الرواية القصيرة - نوفيلا - التي ستصدر في معرض الكتاب القادم عن دار المتوسط. كل كاتب بيعجب بأعماله، لكن انا كنت مبسوط لأن لا زال لديك نعمة الخيال من الله رغم كل الآلام التي فيك والتي حولك".

وصدر مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع كتاب "آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان" للكاتب إبراهيم عبد المجيد حيث طرحته الدار في مكتباتها ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة.

كتاب آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان

من أجواء الكتاب:"يتذكر إبراهيم عبد المجيد ويلقي ضوء على ماتم نسيانه أو إهماله من صفحات التاريخ الروحي والمادي للوطن.. التاريخ الروحي بما فيه من كفاح من أجل الحرية، والتاريخ المادي بما فيه من بقايا نهضة في العمارة والطرق والحدائق وما تشاء… الكاتب يدعونا أن نتذكر معه ففي الذاكرة حياة. هنا مقالات تعكس رحلة عميقة من الدراسة والفهم عبر التاريخ والتجارب فيها إجابات، لكن تذكرنا بالأسئلة الكبرى للحياة وليست مجرد تعليقات عابرة. نُشرت في مواقع وصحف هامة في مصر وخارجها، فضلا عن متابعات لبعض الكتب الرائعة التي صدرت في الأعوام الأخيرة لها بصمتها على حياتنا الثقافية".

"عتبات البهجة" لإبراهيم عبد المجيد في رمضان 2024

في الوقت تفسه، تعاقد الفنان يحيى الفخرانى على بطولة مسلسل جديد بعنوان "عتبات البهجة"مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه مجدى أبو عميرة ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ومقررعرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024.