السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إبراهيم عبد المجيد من وراء الكاميرا.. من "طيور العنبر" لـ"عتبات البهجة"

إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد

تعاقد الفنان الكبير يحيى الفخرانى على بطولة مسلسل جديد بعنوان "عتبات البهجة" عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد؛ والصادرة عن دار الشروق عام 2005، ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه مجدى أبو عميرة ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ومقررعرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

عتبات البهجة by إبراهيم عبد المجيد | Goodreads

ابراهيم عبد المجيد في السينما والدراما

وتعد رواية "عتبات البهجة" من أبرز روايات إبراهيم عبد المجيد والتي تم الإعلان مؤخرًا عن تحويلها لعمل تليفزيوني بعد رواية “ لا أحد ينام في الإسكندرية” (2006)، ورواية "الصياد واليمام"(2009)، ورواية "في كل أسبوع يوم جمعة"(2020)؛ إلي جانب بعض تجاربإبراهيم عبد المجيد فى كتابة السيناريو والحوار لأعمال فنية، منها سيناريو وحوار لمسلسل بين شطين ومية إنتاج عام 2002، ومسلسل تحت الريح عام 2003، كما كتب القصة والسيناريو والحوار، لفيلم  "الأشرعة البيضاء" وهو روائى قصير عام 1998.

الصياد واليمام - كتاب صوتي - إبراهيم عبدالمجيد - Storytel

أعمال روائية لإبراهيم عبد المجيد بيعت لشركات إنتاج ولم تر النور

في لقاء صحفي ن كشف الروائي إبراهيم عبد المجيد عن أبرز أعماله الأدبية التي تم بيعهم لإحدي شركات الإنتاج ولكنها لم تر النور حتي اليوم بسبب الأزمات إنتاجية، بالإضافة إلى إغلاق هذه الشركات بعدها بسنوات فلم يتم.

وكان على رأسهم وقتها روايتى "طيور العنبر" و"بيت الياسمين" حيث تعاقد علي تحويلها لاعمال سينمائية ودرامية منذ ١٥ عاما.

طيور العنبر - إبراهيم عبد المجيد - مكتبات الشروق

أحداث رواية "عتبات البهجة" 

 تقع احداث «اعتاب البهجة» في بؤرة مكانية مركزية، تتمثل في حديقة هي على هامش احد الميادين في مدينة القاهرة، الجميع يمر بجوارها، لكن لا أحد يراها. 

وربما لهذا السبب وحده، تصبح هي المكان الاثير للشخصيتين المحوريتين: احمد (الراوي) وحسن، وهما يقبعان على هامش ذاكرة الواقع، بقدر ما ينغمسان فيه محاولين الخلاص منه. 

يحيي الفخرانى عتبات البهجة ابراهيم عبد المجيد لا أحد ينام في الإسكندرية الصياد واليمام

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