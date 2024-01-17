انطلاق فعاليات حفل توقيع رواية "الخرز الملون" لـ محمد سلماوي (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل توقيع ومناقشة الطبعة الجديدة لرواية "الخرز الملون" للكاتب الروائي والمسرحي محمد سلماوي، وذلك بمكتبة ديوان بالزمالك، ويناقش الرواية كل من الكاتب الصحفي إيهاب الملاح والروائي أحمد القرملاوي.

«ما أشبه اليوم بالبارحة»، هكذا يمكن أن نطلق عن تكرار ما عاشه أهل فلسطين عام 1948، مع الذى يعيشونه اليوم من نزوح، وإبادة، وجرائم حرب، وهذا ما تضمنته رواية «الخرز الملون»، للكاتب محمد سلماوى، والتي صدرت طبعتها الأولى عام 1991.

وتدور أحداثها حول قصة المأساة الفلسطينية منذ النكبة، وتتشابه فى أحداثها ومشاعرها مع ما تمر به غزة الآن، لذلك قررت مكتبة «ديوان» إعادة نشر الرواية فى حُلة جديدة، ويقام اليوم بفرع المكتبة بالزمالك حفل توقيع الطبعة الجديدة، في تمام الساعة السادسة مساءً.



رواية «سلماوي» هي مزيج بين رواية السيرة والرواية التسجيلية، أحداثها تدور فى خمسة فصول، كل فصل منها يحكى يوما فى حياة سيدة فلسطينية، وهى نسرين حورى، ويسجل من خلال هذه اليوميات المحنة التى عاشتها وعاشها أهل فلسطين وقت النكبة، كما تسجل الرواية أيضًا أبرز الأحداث السياسية التى شهدها الوطن العربى من حرب فلسطين عام 1948 إلى كامب ديفيد عام 1979.

وعن إصدار الطبعة الجديدة للرواية قال «سلماوى»: «هذه الرواية كتبت فى بداية المأساة الفلسطينية، وذلك من خلال قصة حياة شاعرة فلسطينية عاشت بالفعل فى مصر، وكان لها إسهام كبير فى الحياة الثقافية فى الخمسينيات من القرن الماضى».

وتابع: «وما يحدث الآن فى فلسطين هو تكرار مضاعف لأحداث النكبة، ولذلك قررت مكتبة ديوان أن تعيد نشرها، لأن الرواية كأنها تتحدث فيما يحدث اليوم».

ويُذكر أن الطبعة الأولى نشرت مسلسلة فى جريدة «الأهرام»، وقُدمت كمسلسل إذاعى من 30 حلقة، بطولة محسنة توفيق وسعد أردش وأمينة رزق، وفى عام 2009 صدرت ترجمتها الفرنسية فى باريس عن دار نشر أرشيبل سانية.