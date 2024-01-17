الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة الشاذلى يعلّق على تعاونه مع "المتحدة" لتحويل رواية "عهد دميانة" إلى مسلسل

أسامة الشاذلي
أسامة الشاذلي

علّق الدكتور أسامة الشاذلي، الكاتب والروائي، على تعاونه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتحويل رواية عهد دميانة إلى مسلسل درامي، قائلًا: "سعيد جدًا بتحويل الرواية إلى مسلسل تليفزيوني".

وأضاف الشاذلي خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز" أنه تم توقيع تعاقد لتحويل الرواية إلى مسلسل تليفزيوني يُعرض على الشاشات الفضائية".

أسامة الشاذلي: الرواية تتناول قضية فلسفية تمس الوعي المصري المعاصر

وأشار إلى أن أحداث الرواية تدور في أواخر حقبة الدولة الفاطمية، وتتناول قضية فلسفية تمس الوعي المصري المعاصر وهي قضية الهوية من خلال طرح شخصية بطل الرواية الرئيسي الذي يعيش في فترة كانت تتميز بصراع مذهبي وطائفي وديني وقومي كبير بين الشرق والغرب".

وأكد أن هذا العمل بأحداثه ومحتواها يحتاج إلى إنتاج ضخم، متابعًا: "سعيد لأن الشركة المتحدة تتجه الآن إلى إنتاج روايات وتحويلها إلى أعمال درامية" مشيرًا إلى أن هذا أمر يُحسب للشركة المتحدة.

الشركة المتحدة المتحدة رواية عهد دميانة اكسترا نيوز الدكتور أسامة الشاذلي

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