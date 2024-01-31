محمد سلماوى: نجيب محفوظ عانى من غيرة البعض وحقدهم بعد حصوله على نوبل

تحدث الكاتب محمد سلماوي، عن الأديب نجيب محفوظ، مؤكدًا أنه ليس له مثيل في كل الجوانب سواء أكانت علمية أو عملية، مؤكدًا أن كل الصفات الحميدة في الإنسان المصري تجسدت فيه.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نجيب محفوظ، بعد فوزه بجائزة نوبل حدثت غيرة وحقد تجاهه من البعض، وقيل إن الكاتب يوسف إدريس كان أكثر حقدًا عليه ولكنها أقاويل غير حقيقية، لأنهما تواصلا سويًا وتم توضيح الأمور فيما بينهما.

معارك فكرية خاضها نجيب محفوظ

وتابع، أن نجيب محفوظ قابل اتهامات ومعارك فكرية كثيرة، وأزمة رواية "أولاد حارتنا" لم تنشر في مصر؛ بسبب هجوم البعض عليها لاعتقادهم أنها تخص الذات الإلهية وخاصة من بعض أتباع مؤسسة الأزهر، وبالفعل لم تنشر في مصر.