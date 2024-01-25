نقاد وروائيون: نجيب محفوظ منارة فكرية وإبداعية

شهدت قاعة الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ قليل، ندوة لمناقشة مشروع نجيب محفوظ السردي، أدارها مصطفى عبد الله، وقدم كل من الروائي أحمد صبري أبو الفتوح والروائي عزت القمحاوي والناقد حسين حمودة والكاتب إبراهيم عبد العزيز كلمة عن الروائي العالمي.

صرامة نجيب محفوظ

تحدث الناقد البارز حسين حمودة عن صرامة نجيب محفوظ في تنظيم وإدارة وقته والعناية بصحته وأسلوب حياته، فأشار إلى أن أديب نوبل كان لديه برنامج صارم لقراءة أمهات الكتب وتنظيم مواقيت تناول الطعام والكتابة وغير ذلك.

وتابع حمودة: كان نجيب محفوظ يحكي بقدر كبير من الألم أنه كان أحيانا لا يستطيع قراءة كتاب استمتع بقراءته مرة ثانية لأن ذلك سيحرمه من قراءة كتاب آخر، وهو ما كان يؤرقه بشكل كبير.

وأوضح حمودة أن محفوظ اطلع على التطورات الحداثية بالأدب العالمي وكان مرتبطا بتيار الحداثة منذ بزوغه لكنه لم يسع إلى نقله حرفيا بل كان حكيما في الاستفادة من التقنيات المستجدة بما يتوافق مع فكره وفي التوقيت المناسب.

تعدد مستويات اللغة

في كلمته، ركز الروائي عزت القمحاوي على تعدد مستويات اللغة عند نجيب محفوظ مشيرا إلى أنه كان كاتبا من كتاب الإنسانية الكبار وأن حكمته تأتي من قدرته على بناء أفكاره في معمار روائي ملائم.

حكمة نجيب محفوظ

وأوضح القمحاوي أن نجيب محفوظ لم يكن منشغلا بالتنظير إلى الرواية أو الإشارة إلى أسرار كتابتها وإنما ترك كل شيء للقراء، فاللغة عند الروائي مادة بناء الشخصية والحدث والمكان وليس من المفترض أن يكون للروائي لغة واحدة مشيرا إلى أن محفوظ قدم مستويات متعددة من اللغة في كل رواية.

مشروع نجيب محفوظ

من جانبه، قال الروائي أحمد صبري ابو الفتوح إن الحديث عن نجيب محفوظ في معظمه يبدو وكأنه معاد، ذلك أن مشروع نجيب محفوظ قد وصف من كافة الباحثين والنقاد والأدباء.

استدرك أبو الفتوح: ما يعنيني هو أن أجترح هذا السطح بأن أقول إن في أدب نجيب محفوظ مجموعة من التناقضات أوقعت الكاتب في حيرة، فنجيب محفوظ كان من أنصار الدولة المصرية الخالصة فاذا به ينتهي علما من أعلام العروبة وهو الذي لم يكن يؤمن بالقومية العربية.

وأضاف: نجيب محفوظ في الحقيقة كان ابن الليبرالية المصرية ممثلة في حزب الأحرار الدستوريين لكنه تأثر بالوفد وكان وفديا حالما.

وتابع: بعد أن هجر محفوظ فكرة كتابة التاريخ المصري، بدأ يكتب من واقع المجتمع المصري الذي كان مهموما به منطلقا من قناعة بأن مصر تستطيع أن تكون دولة حديثة ما جعله يغوص في هموم الحارة المصرية.

تواضع أديب نوبل

تحدث الكاتب إبراهيم عبد العزيز عن تجربته الشخصية في لقاءات عدة مع أديب نوبل منوها بأن الروائي العالمي كان شديد التواضع وقبل بإجراء أكثر من حوار معه وهو ما زال صحفيا مبتدئا ولم يشعره أبدا بذلك.

وتابع: كان محفوظ واصلا لعمق المجتمع المصري ولم أطلب منه حديثا إلا ولبى الدعوة، وحينما حصل على نوبل اقترحت عليه عمل كتاب عن أساتذته ورحب بالفكرة وهو ما يؤكد تواضعه الشديد الذي جعله ينسب فضل ما كتبه لأساتذته.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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