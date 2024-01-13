نقابة الصحفيين تناقش كتاب "شخصيات قلقه فى أدب نجيب محفوظ".. الثلاثاء

تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسي "شخصيات قلقة فى أدب نجيب محفوظ"، يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين فى بالدور الرابع.

يشارك فى الندوة الكاتبة والروائية سلوى بكر والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، ويدير اللقاء الكاتب والناقد شعبان يوسف.

صلاح عيسي تحمس لإصداره لفضل شخصيات كتابه "شخصيات لها العجب"

والكتاب كان قد تحمس لإصداره الراحل بفصل شخصياته عن شخصيات كتابه "شخصيات لها العجب" ليصدر فى كتاب مستقل؛ غير أن القدر لم يمهله لتحقيق ذلك فقامت بجمع مادته وإعداده للنشر الكاتبة الكبيرة أمينة النقاش.

يعد الكتاب أحد الكتابات النقدية للكاتب الموسوعي، حيث يأخذنا في رحلة أدبية وفنيّة نبحر في شخصيات محفوظ الأكثر تعقيدًا، نستكشف جوانب أخرى بعيون الراحل صلاح عيسى، والغلاف من تصميم الفنان الكبير: أحمد اللباد.

ويعرج الكاتب الراحل في كتابه إلى مواقف نجيب محفوظ من ثورة يوليو والزعيم جمال عبد الناصر وكيف رأى حرب اليمن وتأميم قناة السويس ضمن موضوعات أخرى تخص الروائى الراحل.

نبذة عن الكاتب الراحل صلاح عيسي

ولد صلاح عيسى في 14 أكتوبر 1939 في قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ونشأ فيما وصف ببيئة "فسيفسائية الفكر" فكان والده وفديا وانتمى عمه للحزب المنافس الأحرار الدستوريين أما أمه فكانت لا تجيد الكتابة ولا القراءة لكنها حرصت على اقتناء الكتب مع ذلك.

وفي عام 1948م غادر مع عائلته القرية إلى القاهرة وحصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية عام 1961 ورأس لمدة خمس سنوات عددًا من الوحدات الاجتماعية بالريف المصري، بدأ مسيرته الأدبية كاتبا للقصة القصيرة ثم اتجه عام 1962 للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي. تفرغ للعمل بالصحافة منذ عام 1972 في جريدة الجمهورية.

أسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات منها الكتاب والثقافة الوطنية والأهالي واليسار والصحفيون وترأس في وقت لاحق تحرير جريدة القاهرة الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، والتي حولها وزير الثقافة حينها فاروق حسني من مجلة دورية إلى صحيفة ثقافية أسبوعية، كما كان صلاح عيسى وكيلا لنقابة الصحفيين وعضوا بمجلس إدارتها في التسعينيات من القرن العشرين، وشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة.