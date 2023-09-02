أمينة النقاش: نفسي أشوف وثائق صلاح عيسى معروضة بمكتبة الإسكندرية

"نفسي أشوف وثائق صلاح عيسى معروضة بمكتبة الإسكندرية قبل ما أموت".. بصوت يكسوه الحزن؛ عّبرت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، أرملة الكاتب الراحل صلاح عيسى، عن أمنيتها في رؤية ما ظل الكاتب الصحفي والمؤرخ الكبير صلاح عيسى (1939 - 2017) يعكف على جمعه طوال ثلاثين عامًا.

لماذا لم تعرض مكتبة الإسكندرية وثائق صلاح عيسى؟

الكاتبة الصحفية الكبيرة وزوجة الكاتب الصحفي والمؤرخ الكبير الراحل؛ قالت فى حديثها لـ"الدستور"، إن المؤرخ صلاح عيسي كان يحلم منذ ثلاثين عاما على إنجاز كتاب يؤصل لتاريخ تيار اليسار في مصر وما حدث له في علاقته بالسلطة السياسية، وهو ما دفعه خلال الثلاثين عاما على جمع وثائق تيار اليسار المصري منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ولكن القدر لم يمهله فرصة لإنجاز ما كان يحلم به.

وثائق صلاح عيسي ما بين “سراج الدين” إلى “أحمد زايد”

"النقاش" أضافت في حديثها لـ"الدستور": "نعم عقب وفاة صلاح عيسي قامت بجمع الوثائق والمراجع التي ظل طوال حياته يجمعها في تاريخ تيار اليسار وسلمتها إلى مدير مكتبة الإسكندرية الحديثة الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ والذي تولى إدارة المكتبة منذ افتتاحها في أكتوبر 2002 وحتى مايو 2017 ووعدها بتخصيص مكتبة باسم صلاح عيسى في مكتبة الإسكندرية تتضمن ما سلمته من وثائق، ولكنه ترك المكتبة وتولى من بعده الدكتور مصطفى الفقي الذي وعدها بتخصيص قسم كامل في موقع مكتبة الإسكندرية الإلكتروني يتضمن ما سلمته من وثائق المؤرخ الراحل وهو ما لم يحدث أيضاً حتى ترك المكتبة وتولى من بعده الدكتور أحمد زايد.

الكاتب الصحفي والمؤرخ صلاح عيسى شارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات منها :"الكتاب والثقافة الوطنية والأهالي واليسار والصحفيون"، وترأس في وقت لاحق تحرير جريدة القاهرة الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، والتي حولها وزير الثقافة حينها فاروق حسني من مجلة دورية إلى صحيفة ثقافية أسبوعية. كما كان صلاح عيسى وكيلًا لنقابة الصحفيين وعضوًا بمجلس إدارتها في التسعينيات من القرن العشرين، وشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة.