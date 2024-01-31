الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منها "الطبعات الشعبية".. محمد سلماوى يضع حلولًا لأزمة ارتفاع أسعار الكتب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

 أكد الكاتب محمد سلماوي، أن معرض الكتاب مكان تنويري وإشعاع ثقافي وفكري وإبداعي، مؤكدًا أن هناك ملايين من المواطنين يزورون معرض الكتاب للفكر والثقافة.

 وأضاف خلال لقائه  ببرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع  عبر فضائية  "صدى البلد"، أن سعر الكتب وصل لمكان في غير مقدور المواطن وخاصة المثقفين والطلبة والشباب، مشيرًا إلى أنه أدخل فصلًا مستقلًا في الدستور المصري، عن الثقافة باعتبارها حقًا وواجبًا على الدولة تكفله للمواطنين دون تمييز، بصرف النظر عن إمكانيات القارئ المادية.

توفير الطبعات الشعبية لمحاربة الغلاء

وأكد أننا نحتاج إلى الطبعات الشعبية التي توفر كثيرًا على المواطنين، علاوة على رفع الجمارك عن مواد تصنيع الكتب؛ باعتبارها سلعة استراتيجية تحارب التطرف وتبني وتقوّم الإنسان. 

محمد سلماوى معرض الكتاب سعر الكتب الطبعات الشعبية محاربة الغلاء

مواد متعلقة

الفائزون بجوائز المشروع الوطني للقراءة ينظمون حلقات توعية لزوار معرض الكتاب

شيكابالا.. كتاب يحكي مغامرات المتمرد النبيل في معرض الكتاب

وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة وقاعات معرض الكتاب فى إطار متابعتها لفعاليات الدورة 55 (صور)

التثقيف بالحضارة المصرية.. معرض الكتاب يستعرض أسرار مصر القديمة

معرض الكتاب| محمد الباز: جمال الغيطاني أول من تصدى للفساد في الحياة الثقافية (فيديو)

مشكلة كل عام.. هل ترتفع أسعار الكتب الخارجية فى الترم الثاني عن الأول؟

أسعار زمان.. سور الأزبكية يقدم تخفيضات على الكتب الدينية في معرض الكتاب

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين