منها "الطبعات الشعبية".. محمد سلماوى يضع حلولًا لأزمة ارتفاع أسعار الكتب

أكد الكاتب محمد سلماوي، أن معرض الكتاب مكان تنويري وإشعاع ثقافي وفكري وإبداعي، مؤكدًا أن هناك ملايين من المواطنين يزورون معرض الكتاب للفكر والثقافة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سعر الكتب وصل لمكان في غير مقدور المواطن وخاصة المثقفين والطلبة والشباب، مشيرًا إلى أنه أدخل فصلًا مستقلًا في الدستور المصري، عن الثقافة باعتبارها حقًا وواجبًا على الدولة تكفله للمواطنين دون تمييز، بصرف النظر عن إمكانيات القارئ المادية.

توفير الطبعات الشعبية لمحاربة الغلاء

وأكد أننا نحتاج إلى الطبعات الشعبية التي توفر كثيرًا على المواطنين، علاوة على رفع الجمارك عن مواد تصنيع الكتب؛ باعتبارها سلعة استراتيجية تحارب التطرف وتبني وتقوّم الإنسان.