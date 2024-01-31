وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة وقاعات معرض الكتاب فى إطار متابعتها لفعاليات الدورة 55 (صور)

في إطار متابعتها المستمرة لفعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ تفقدت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، قاعات وأجنحة الناشرين ومنطقة الخدمات اللوجستية بالمعرض، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة ومردود ما يُقدمه المعرض من تسهيلات للجمهور والناشرين، حضر الجولة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما تحدثت وزيرة الثقافة مع عدد من الناشرين حول إصداراتهم التي يعرضونها ومدى إقبال الجمهور عليها، حيث أعربوا عن امتنانهم لهذا الاهتمام الذي يؤكد حرص وزارة الثقافة على دعم نجاح المعرض.

وأبدت وزيرة الثقافة سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي لمستها خلال الجولة، وثمنت حجم الإقبال الكبير من الأسر المصرية على معرض الكتاب، الذي يُقام تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستضيف مملكة النرويج كضيف شرف، وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل". تستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

جولة وزيرة الثقافة بمعرض الكتاب

جولة وزيرة الثقافة بمعرض الكتاب

جولة وزيرة الثقافة بمعرض الكتاب

جولة وزيرة الثقافة بمعرض الكتاب