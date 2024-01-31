الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التثقيف بالحضارة المصرية.. معرض الكتاب يستعرض أسرار مصر القديمة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت العديد من دور النشر على وضع لافتات تعبر عن الحضارة المصرية القديمة وتبرز في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ظهرت لافته البرزخ التي تعبر عن رؤية المصريين القدماء للحياة ما بعد الموت، وتستعرض في مقارنة سريعة توافقها مع ايات القرآن الكريم.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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رغم تساقط الأمطار.. توافد الزوار على معرض الكتاب فى يومه السابع (صور)

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الحضارة المصرية القديمة معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة الخامسة والخمسون افتتاح معرض الكتاب 2024 أسعار الكتب في معرض الكتاب

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