الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفائزون بجوائز المشروع الوطني للقراءة ينظمون حلقات توعية لزوار معرض الكتاب

جوائز المشروع الوطني
جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب

نظم جناح المشروع الوطني للقراءة حلقات توعية لزوار معرض الكتاب بدورته الـ55، وقام بدعوة الفائزين بجوائز المشروع الوطني للقراءة، ورواية تجاربهم الخاصة في اقتناص المراكز الأولى في المسابقة الأكبرعلى مستوى الجمهورية؛ وكشف الجوانب الهامة عن القراءة.

وحرص الفائزون على التواجد بمعرض الكتاب، في يومه السابع، لمناقشة الآراء والمقترحات المُختلفة لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال مؤمن عز الدين، أحد الفائزين بجوائز المشروع الوطني للقراءة، إن الغرض من حلقات التوعية أن نكون بمثابة قدوة يتخذها الشباب مثلًا وأسوة، وإمدادهم بالتجارب والخبرات التي تصقل شخصيتهم.

وأوضح محمود إسماعيل، الفائز بالمركز الثالث للمشروع الوطني للقراءة، أن المشروع الوطني للقراءة يستهدف فئات المجتمع المختلفة لتعزيز موهبة القراءة لديهم، ويشترط المشروع قراءة وتلخيص 30 كتابًا يتناقش فيهم المتسابق مع لجنة التحكيم.

وأضافت سمية صديق، مستشارة المكتبات بمؤسسة البحث العلمي، إن المشروع الوطنـي للـقـراءة مسابقة تنافسية تهدف لتنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

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رغم تساقط الأمطار.. توافد الزوار على معرض الكتاب فى يومه السابع (صور)

 

 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

 

جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
جانب من جوائز المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب
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