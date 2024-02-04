غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الزورة بمغاغة

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الزورة بمركز مغاغة شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 5 و6 فبراير، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد سبق وأعلنت انه تم توقيع الكشف الطبي على 1680 حالة خلال قافلة طبية بقرية القطوشة التابعة لمركز سمالوط على مدار يومي 31 يناير و1 فبراير الجارى، وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة حيث شملت 222 حالة جراحة، 427 حالة أطفال، و267 باطنة، 95 نساء، و80 أسنان، و215 جلدية، و158 أنف وأذن، و31 تنظيم أسرة، و185 رمد، بالإضافة إلي إجراء 149 تحليلا متنوعا، و8 حالات موجات صوتية، و5 حالات أشعة عادية، و148 كشف مبكر للضغط والسكر، وإجراء 10 حالات خلع أسنان، وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، إلى جانب عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 191 مترددا.