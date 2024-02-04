انطلاق برنامج « المرأة تقود في المحافظات المصرية» بالمنيا





تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، انطلقت اليوم الأحد فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية " فى نسخته الثانية، والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام المحافظة، ويستمر على مدار ثلاثة أسابيع، لتدريب 94 سيدة، من سن 22 حتى 50 سنة، من والكوادر النسائية بالديوان العام بالمحافظة، والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن، والوحدات المحلية القروية، من أبناء المنيا لتأهيلهن للقيادة، وتفعيل دورهن القيادى للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، وذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا.



تعقد المحاضرات التدريبية لبرنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية" على فترتين صباحية ومسائية، بقاعة اللواء فؤاد سعد الدين بديوان عام المحافظة، ويعتمد البرنامج على تطبيق منهجية التدريب القائم على التعليم التفاعلي، من خلال إلقاء المحاضرات وورش العمل، لتأهيل السيدات على المهارات الشخصية والقيادية منها:القيادة الفعالة، مهارات التواصل الفعال، مهارات العرض والتقديم، مهارات إدارة الوقت والضغوط، الإدارة الإستراتيجية وحل المشكلات وإتخاذ القرار، بناء فريق العمل وإدارة التغيير،الذكاء العاطفي والإجتماعي، ريادة الأعمال والعمل الحر وإدارة الدولة المصرية، التحديات الإقتصادية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا وأمن المعلومات، أساسيات التسويق والتسويق الرقمي والإلكتروني، الموازنة العامة للدولة، كيفية ادارة المشروعات، أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد تابع الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في العديد من المجالات على مدار الأشهر الماضية والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها حيث استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ لقاء توعوي للسيدات بقرية بنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة حيث دارت الندوة حول العادات والتقاليد الاجتماعية والمعرفية التي تضر بالفتيات نفسيًا.

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