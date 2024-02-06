توزيع 7 آلاف و50 شنطة سلع ضمن "خفض الأسعار" بملوى وديرمواس فى المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار، حيث تم بيع كميات كبيرة من شنط المواد الغذائية بأسعار مخفضة على المواطنين".

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز قامت بتكثيف الجهود بتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين بكافة أحياء مدينة ملوى، وذلك فى إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة " خفض الأسعار".

من جهته، أوضح أيمن إسماعيل مدير تموين المدينة، أنه تم توزيع 6 آلاف شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوى على ( ٢ كيلو سكر وكيلو أرز وكيلو مكرونة وباكو شاى) لتوزيعها على المواطنين، حيثُ تم التوزيع بمناطق الأشراف والكاشف وديمنكو وشوارع الحمايدة والحلاجة وأولاد الشيخ بمدينة ملوى، وذلك في إطار تفعيل مبادرة " خفض الأسعار".

وأضاف محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن علاء حمدي نائب رئيس المركز والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس وعماد محمد مدير الرقابة التموينية قاموا بمتابعة طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بمدينة ديرمواس، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، حيث وصل إجمالي ما تم بيعه على مدار يومين 1050 شنطة بعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة ديرمواس، مشيرا إلى أنه شدد على مراعاة العدالة في التوزيع ووصول تلك السلع الغذائية المدعمة إلى كافة العزب والنجوع بنطاق مركز ديرمواس.

شنط سلع غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

شنط سلع غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

شنط سلع غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا