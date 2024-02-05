ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2024 حيث أعلنت نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنيا، الترم الأول 2024 بعد قيام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بحضور حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2023 ـ 2024 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.26 %

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2024



وعقب اعتماد نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنيا 2024 قدم المحافظ التهنئة للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الاول مؤكدا علي حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.



وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2024 جاءت بعد أن بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس ١٠٤٤٣٢ طالبًا، حضر منهم ١٠١٣٨٦ طالبًا، وبلغ عدد الناجحين ٧٥٢٨٩ طالبًا، بنسبة نجاح ٧٤،٢٦% حيث قدم التهنئة للطلاب والطالبات وطالبهم بالاستمرار في الأجتهاد والتفوق خلال النصف الثاني من الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2024 كانت الامتحانات قد بدأت يوم 17 يناير وأستمرت حتي الأربعاء 24 من نفس الشهر حيث بدأت أعمال تصحيح أوراق الأمتحانات بثلاث كنترولات هي المنيا وبني مزار وملوي تمثل شمال ووسط وجنوب المحافظة، مؤكدا على أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمت بكل دقة ونزاهة وشفافية، مشيرا إلى أن المديرية ستحدد موعد وأماكن تقديم التظلمات علي النتيجة خلال الأيام القادمة.

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