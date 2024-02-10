وفاة شخص وإصابة 16 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الشرقى بالمنيا

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 16 آخرين بإصابات متنوعة بعد انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل قرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديداً بالقرب مدخل قرية بني حسن الشروق التابعة إداريًا لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث المركز إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم التحفظ على الجثة في ذات المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.