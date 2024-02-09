الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لـ6 ساعات.. قطع الكهرباء عن 26 قرية بالمنيا غدًا

اللواء أحمد السايس
اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

أعلنت الوحدة المحلية لـمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أنه تقرر قطع التيار الكهربائي عن عدد من قري وعزب المركز غدا السبت، ولمدة 6 ساعات وذلك للقيام بأعمال الصيانة بعدد من المغذيات الكهربائية.

وتقرر فصل التيار الكهربائي غدا السبت، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا عن مغذي أبوقلتة والأثار والمحرص وتونا الجبل وقلندول غرب والبركة مما يؤدي لانقطاع التيار عن قري وعزب أبوقلتة ونزلة تونا وأتقا وعزبة رستم وعزبة عبد الواحد والشيخ شبيكة وجلال الغربية وأم برق وعزبة نور الدين والمحرض وعزبة يكن وتونا الجبل والعرين البحري وقلندول وعزبة الفواكه وشرموخ والشرفية وعزبة الإصلاح وعزبة أبو ريان وعفيفي وحمزاوي وعزبة عبد الوهاب والبركة وحنا أيوب والسواهجة وسيف الغربية وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

المنيا قطع التيار الكهربائي 26 قرية وعزبة مركز ملوى بالمنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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