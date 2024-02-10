السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 5 آلاف شنطة مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعر بديرمواس بالمنيا

مبادرة خفض الأسعار
مبادرة خفض الأسعار بديرمواس بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا تنفيذ فعاليات مبادرة خفض الأسعار، تخفيفا عن كاهل المواطنين، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تم طرح مواد غذائية مدعمة وبيع وتوزيع شنط سلع غذائية مدعمة بقرى المركز. 

وقال محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس طرحت مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للشنطة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح)، ضمن القوافل المتنقلة بمدينة ديرمواس، وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، حيث تم بيع 5000 شنطة مواد غذائية مدعمة بالمجالس القروية الخمس بديرمواس، ليصل إجمالي ما تم بيعه من السلع الغذائية المدعمة خلال شهر يناير وأول فبراير من العام الحالي إلى 40 طن سكر و20 طن أرز و15 طن مكرونة تقريبًا.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لـ "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد رئيس المركز والمدينة على مراعاة العدالة في التوزيع ووصول تلك السلع الغذائية المدعمة إلى كافة العزب والنجوع بنطاق مركز ديرمواس، مشيرا إلى استمرار الوحدة المحلية بالمركز في متابعة أعمال المبادرة والوصول إلي المواطنين في المناطق النائية مع فرض الرقابة على أعمال البيع والتوزيع لضمان وصول هذه السلع لمستحقيها.

مبادرة خفض الأسعار بديرمواس بالمنيا
مبادرة خفض الأسعار بديرمواس بالمنيا
مبادرة خفض الأسعار بديرمواس بالمنيا
مبادرة خفض الأسعار بديرمواس بالمنيا
مبادرة خفض الأسعار بديرمواس بالمنيا
مبادرة خفض الأسعار بديرمواس بالمنيا
المنيا مبادرة خفض الأسعار بيع 5 ألاف شنطة مواد غذائية مركز ديرمواس بالمنيا محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس

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