بقيمه 50 مليون جنيه.. ضبط عصابة الإتجار بالمواد المخدرة في سوهاج

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.