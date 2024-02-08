الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات بالدقى

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدقي.

ووردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة تفيد قيام "علي ك" 44 سنة، عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

عقب التأكد من صحة المعلومات تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته "4 كيس لجوهر مخدر الآيس، كيس لجوهر الهيروين، 3 قطع حشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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