المشدد 5 سنوات لربة منزل تتاجر في المخدرات بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بالترويج لتجارة المواد المخدرة في منطقة الزاوية الحمراء.

جاء في أمر إحالة المتهمة بالقضية، اعتراف المتهمة بتجارة المخدرات، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش في الزاوية الحمراء، واعتادت الاتجار بالمواد المخدرة وتخزينها بمسكنها في منطقة الزاوية الحمراء، لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وذكرت المتهمة أنها تشتري بالمبالغ المالية حصيلة مكاسبها من ترويج المواد المخدرة، مصوغات ذهبية، وعقارات، وأرشدت عن مصدر حصولها على المواد المخدرة.

كما اعترفت المتهمة السابق اتهامها في عدة قضايا، بحيازة مطواة لاستخدامها في الدفاع عن نفسها، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، لحيازتها كمية من مخدر الحشيش ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة مزاولة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية") نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من دائرة القسم والأقسام المجاورة مسرحًا لممارسة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة محل سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة "- مبالغ مالية - كمية من المشغولات الذهبية - هاتفى محمول- بعض الأوراق الخاصة بالحسابات البنكية والممتلكات المقيدة باسمها)، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيق إلى أن تم إحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.