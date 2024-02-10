السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لربة منزل تتاجر في المخدرات بالزاوية الحمراء

ربة منزل
ربة منزل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بالترويج لتجارة المواد المخدرة في منطقة الزاوية الحمراء.

جاء في أمر إحالة المتهمة بالقضية، اعتراف المتهمة بتجارة المخدرات، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش في الزاوية الحمراء، واعتادت الاتجار بالمواد المخدرة وتخزينها بمسكنها في منطقة الزاوية الحمراء، لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وذكرت المتهمة أنها تشتري بالمبالغ المالية حصيلة مكاسبها من ترويج المواد المخدرة، مصوغات ذهبية، وعقارات، وأرشدت عن مصدر حصولها على المواد المخدرة.

كما اعترفت المتهمة السابق اتهامها في عدة قضايا، بحيازة مطواة لاستخدامها في الدفاع عن نفسها، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، لحيازتها كمية من مخدر الحشيش ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة مزاولة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية") نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من دائرة القسم والأقسام المجاورة مسرحًا لممارسة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة محل سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة "- مبالغ مالية - كمية من المشغولات الذهبية - هاتفى محمول- بعض الأوراق الخاصة بالحسابات البنكية والممتلكات المقيدة باسمها)، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيق إلى أن تم إحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

حكمة جنايات القاهرة تجارة المواد المخدرة منطقة الزاوية الحمراء مخدر الحشيش الزاوية الحمراء ترويج المواد المخدرة

مواد متعلقة

انتحلت اسم شقيقتها.. السجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لربة منزل بالإسكندرية

السجن المشدد 5 سنوات لسيدة ضبطت بحوزتها أقراص مخدرة فى القاهرة

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة بالشرابية

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

"زهايمر" في البيت الأبيض.. هل يحكم الولايات المتحدة "مضطرب"؟

طقس أول يوم رمضان 2024 وموعده وفقًا للحسابات الفلكية

تحديث لحظي.. ما هو سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح