السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لسيدة ضبطت بحوزتها أقراص مخدرة فى القاهرة

الحكم بسجن سيدة
الحكم بسجن سيدة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامها بـ حيازة المواد المخدرة والاتجار بها بالقاهرة.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي معلومات تفيد بأن سيدة تقوم بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمة.

وبتفتيشها عثر على المواد المخدرة وأقراص الترامادول، وبمواجهتها اعترف بالاتجار بها والربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد حيازة المواد المخدرة القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء المواد المخدرة

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