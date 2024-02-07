أزمة فى تحليل مخدرات لمرشحى انتخابات المحامين

كشفت مصادر بنقابة المحامين عن مخاطبة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لعدد من المرشحين في انتخابات المحامين بسبب عينة تحليل المخدرات.

وأوضحت المصادر، لـ"الدستور": "الطب الشرعي أخطر اللجنة القضائية المشرفة بوجود شك في نحو 15 عينة تحليل للمرشحين وطلب إخطار المرشحين لإعادتها".

وعليه أخطرت اللجنة القضائية هؤلاء المرشحين الذين من بينهم مجدي سخي وعيسى أبوعيسى وعلي الصغير ومنصور عمار، وممدوح عبدالعال، لإعادة العينة وقد تم ذلك اليوم وتوجهوا بالفعل لإعادة العينة.

وتابعت "توجه بعض هؤلاء المرشحين إلى اللجنة القضائية المشرفة في النادي النهري للاعتراض وحدثت مناوشات مع رئيس اللجنة المشرفة الذي أمر بإخراجهم خارج مكان اللجنة وإخطار الطب الشرعي لسرعة تسليم نتائج العينات الجديدة".

وكشفت: "أحد هؤلاء المرشحين والمحسوبين على جبهة سامح عاشور تواصل مع أحد أعضاء مجلس النقابة غاضبًا ومتهمًا بأنها لعبة لاستبعادهم"، معلقًا: "اشمعنى شلة عاشور"، فرد عليه العضو "أنه لا يوجد أي تدخل في أعمال الجنة المشرفة ولو كنا نريد لعبة كنا استبعدنا سامح نفسه بالمنطق".

البت في الطعون والتظلمات

وتنظر اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، اليوم، الطعون والتظلمات التي تم استلامها على مدار الثلاثة أيام الماضية من السبت إلى الثلاثاء، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات على مقعد النقيب أو عضوية المجلس غدًا الخميس.

وأوضح المستشار سامح زكي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين آلية البت في الطعون المقدمة بشأن المرشحين في انتخابات النقابة المقرر عقدها 9 مارس المقبل.

وقال في تصريحات لـ"الدستور": "هناك طعون يتم البت فيها من قِبل اللجنة القضائية المشرفة حال رأت اللجنة جديتها، وهناك طعون أخرى تستلزم استدعاء المرشح المقدمة في حقه لسؤاله بشأنها، وطعون ثالثة كيدية نحفظها.

أشار إلى أنه سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس، ويمكن بعدها الطعن أمام قاضى الأمور الوقتية.