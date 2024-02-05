الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كيفية البت في طعون المرشحين لانتخابات المحامين 2024؟

نقابة المحامين
نقابة المحامين

كشف المستشار سامح زكي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، آلية البت في الطعون المقدمة بشأن المرشحين في الانتخابات.

الطعون المقدمة بشأن المرشحين في انتخابات المحامين ٢٠٢٤ 

قال زكي، لـ«الدستور»، إن هناك طعون يتم البت فيها من قبل اللجنة القضائية المشرفة حال رأت اللجنة جديتها وأخرى تستلزم استدعاء المرشح المقدمة في حقه لسؤاله بشأنها وثالثة كيدية نحفظها لافتًا إلي أنه سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين الخميس ويمكن بعدها الطعن امام قاضى الأمور الوقتي

وبدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، الأحد ولمدة ٣ أيام، في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، على أسماء المرشحين المدرجة في القائمة الأولية التي تم إعلانها السبت الماضي.

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ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس، تمهيدا لعقد الانتخابات يوم ٩ مارس المقبل.

المرشحون في انتخابات المحامين ٢٠٢٤  

ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية أصبح العدد 18 مرشحا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ١٨ مرشحا على منصب النقيب ٥ مرشحين، هم: حمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، وعبد الحليم علام، النقيب الحالي، ونبيه الوحش، المحامي الشهير، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.

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المستشار سامح زكي اللجنة القضائية نقابة المحامين انتخابات المحامين انتخابات انتخابات المحامين ٢٠٢٤

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