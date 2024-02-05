السبت.. "الصحفيين" تحتفل بمئوية محمد عبدالجواد

تقيم نقابة الصحفيين، السبت المقبل، حفلًا بمناسبة مئوية الكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق.

يتضمن الحفل، الذى يقام فى الواحدة ظهرًا بقاعة محمد حسنين هيكل فى الطابق الرابع، منح الكاتب الكبير درع النقابة على مسيرته الحافلة بالعطاء فى بلاط صاحبة الجلالة، التى استمرت ما يقرب من 77 عامًا.

يحضر الحفل لفيف كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير.

حلف اليمين للمحررين الجدد

كما يتضمن الحفل أداء القسم للزملاء المحررين الجدد بجدول تحت التمرين فى اللجنة الأخيرة.

غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية.. الخميس

وذكرت النقابة أن الخميس المقبل آخر موعد لتلقى الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتى عامى (2022 و2023)، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين فى مقر النقابة.

وتشمل المسابقة (10) فروع عامة، و(11) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكترونى.