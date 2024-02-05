نتنياهو: "الحرب يجب ألا تنتهي" قبل أن تقتل إسرائيل قيادة حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن "الحرب يجب ألا تنتهي" قبل أن تقتل إسرائيل قيادة حماس.

أضاف:"هدفنا تحقيق النصر المطلق على حماس، زاعماً: سنقتل قيادة حماس، لذلك يجب علينا مواصلة العمل في جميع مناطق قطاع غزة. الحرب يجب ألا تنتهي قبل ذلك.

وزعم "سوف يستغرق الأمر وقتا - أشهر وليس سنوات"، وذلك خلال اجتماع لحزبه الليكود.

وفي الماضي لم تخف إسرائيل نيتها الاستمرار في مطاردة زعماء حماس لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب. وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن الحرب ضد حماس "ستكون معركة طويلة".

وكرر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء المدنيين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، في الشمال، وجزء كبير من خان يونس، في الجزء الجنوبي من القطاع، لمغادرة أحيائهم إلى مناطق أخرى.

وناشدت قوات الاحتلال سكان 8 أحياء غرب مدينة غزة "إخلاء مناطقهم على الفور والتحرك عبر شارع الرشيد باتجاه الملاجئ المعروفة في دير البلح".

استشهد 7 أشخاص على الأقل في غارة جوية على دير البلح صباح الاثنين، حسبما أفاد مستشفى شهداء الأقصى في وسط غزة لشبكة CNN. وجاءت الغارة بعد سقوط عدة ضحايا يوم الأحد في غارة أخرى في نفس المنطقة، بحسب طبيب في المستشفى.

كما دعا الجيش الإسرائيلي السكان في خمس بنايات غرب خان يونس إلى التحرك “فورا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عبر شارع البحر”.