كرم جبر خلال استقبال وزير الإعلام السعودي: المملكة دولة شقيقة يحبها المصريين

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام السعودي، والوفد المرافق له، بحضور أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، وعدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف.



استهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا ترحيبه بالوزير السعودي في أول زيارة رسمية له لمصر، وأن هناك تواصلًا كبيرًا بين الجانبين المصري والسعودي، منذ فترة طويلة على المستوى الإعلامي، موضحًا أن السعودية دولة شقيقة يحبها المصريين ولا يوجد أي منزل مصري لم يقم أي فرد فيها بزيارة السعودية سواء لأداء الحج أو العمرة أو للعمل.



وأوضح رئيس الأعلى للإعلام أن الإعلام المصري يعكس الصورة الحقيقية للعلاقات الطيبة بين زعماء الدولتين، ودور الإعلام هو أن يعكس العلاقات الثنائية القوية في كل المجالات، ودورنا أن نجمع ولا نفرق وأن نكون إعلامًا للم الشمل ويترفع عن الصغائر ولا يتورط في الصراعات، مضيفًا أن علينا البحث عن القواسم المشتركة ونعمل على تنميتها.



وأشار إلى ضرورة تنشيط لجنة للتواصل الإعلامي بين مصر والسعودية للعمل على تحسين العلاقات الإعلامية بين البلدين، والتدخل الفوري لحل أي مشكلة إعلامية طارئة، وكذلك تحديد الموضوعات التي تهم الجانبين، وبحث سبل تناولها، والعمل على تقارب الرؤى الإعلامية في القضايا المختلفة مثل الأحداث في غزة والبحر الأحمر، موضحًا أن توسيع رقعة النار سيجعلنا جميعًا في خطر.



وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لم يتحدث في حق أي دولة عربية أو حاكم أو شعب إلا بالخير والإيجاب.



وفي نهاية اللقاء، أهدى الكاتب الصحفي كرم جبر، درع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى وزير الإعلام السعودي.