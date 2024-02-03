السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خاص.. 6 مستبعدين من انتخابات المحامين بينهم مرشح على منصب النقيب

المحامين
المحامين

كشف المستشار سامح زكي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن انتهاء اللجنة منذ قليل من إعداد القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات النقابة المقررة إجراؤها يوم 9 مارس المقبل.

وقال زكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القائمة الأولية تضم كل من قدموا طلبات الترشح، عدا 6 مستبعدين بشكل مبدئي لم تنطبق عليهم شروط الترشح، وعليه تم تجنيبهم في قائمة منفصلة لحين الإعلان عن استبعادهم في القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس المقبل.

وأوضح: "المستبعدون الستة بينهم 1 محامي قدم أوراق ترشحه على موقع النقيب و5 قدموا أوراق ترشحهم على مقاعد العضوية".

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بالأسماء.. 19 مرشحًا على منصب نقيب المحامين بعد غلق باب الترشح

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عبدالحليم علام: أغلقت منافذ السرقة والنهب داخل نقابة المحامين

تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات على مدار 3 أيام

وتبدأ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، غدا الأحد ولمدة ٣ أيام، في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، على أسماء المرشحين المدرجة في القائمة الأولية المقرر إعلانها.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس، تمهيدا لعقد الانتخابات يوم ٩ مارس المقبل.

ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية سوف يصبح العدد 18 مرشحا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ١٩ مرشحا على منصب النقيب ٥ مرشحين، هم: حمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، وعبد الحليم علام، النقيب الحالي، ونبيه الوحش، المحامي الشهير، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.

انتخابات المحامين ٢٠٢٤ المحامين انتخابات المحامين تقديم أوراق الترشيح محكمة استئناف منصب النقيب اللجنة المشرفة عبد الحليم علام سامح عاشور حمدي خليفة

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