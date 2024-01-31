الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأسماء.. 19 مرشحًا على منصب نقيب المحامين بعد غلق باب الترشح

نقابة المحامين
نقابة المحامين

حصلت "الدستور" على أسماء الـ١٩ مرشحا على منصب نقيب المحامين، في الانتخابات المقررة ٩ مارس، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح التي انتهت اليوم الأربعاء.

جاءت الأسماء كالتالي:

حمدي احمد محمد خليفة
حماده عبدالله محمود أحمد
محمد رجب أحمد البرديسي
سامح محمد عاشور
عمر أحمد مختار مصطفى غرام
نبيه محمد احمد بهنسي
خالد كمال حافظ محمد حافظ
محمد عبداللطيف فضل الله محمد
نبيل فزيع فرج خليل
عبدالحليم علام
عامر فرج محمد النجدي
نبيل حسن عبدالسلام مرسي
طارق جلال محمد محسن
أشرف محمد ابراهيم فضل
ايمن عبدالعزيز محمد احمد
دعاء محمد محمد عبده العجوز
فرج عاشور محمود محمد
أسعد عبد اللطيف امين هيكل
أسامة الششتاوي فتحي الششتاوي

انتهاء فترة تقديم الأوراق.. وإعلان القائمة الأولية يوم السبت

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الخامس والأخير لتلقى ملفات طلبات الترشيح (7) ملفات لمرشح على منصب النقيب العام.

كما تلقت (40) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (16) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(1) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف  بني سويف، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(3) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوي المجلس عن الإدارات القانونية.

وانتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، من عمليات تلقي ملفات المرشحين على مقعد النقيب العام، وعضوية المجلس، والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 27 /1 /2024.

وفي اليوم الخامس والأخير من عمليات تلقى ملفات الترشح، يكون قد وصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام إلى 19 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحًا.

وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.

وتبدأ في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

وتنتهي من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.

منصب نقيب المحامين طلبات الترشح اللجنة القضائية مناصب عضوية عضوية مجلس النقابة

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