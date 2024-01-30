الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نبيل عبدالسلام يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

نبيل عبد السلام من
نبيل عبد السلام من الحدث

تقدم المحامي نبيل عبدالسلام، عضو مجلس نقابة المحامين، بأوراق ترشحه إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 2024، مرشحًا على مقعد نقيب المحامين.

عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثالث، وصل إلى 10 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 182 مرشحًا.

اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح

تواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، تلقي طلبات الترشح في الانتخابات خلال اليوم الرابع.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى غد الأربعاء الموافق 31/1/2024.

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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