لليوم الثالث.. بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات المحامين 2024

واصلت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، لليوم الثالث، تلقي ملفات المرشحين على منصب النقيب العام أو لعضوية المجلس.



ومن المقرر أن يتقدم النقيب الحالي عبدالحليم علام، بأوراق ترشحه اليوم الاثنين، وذلك بعد ترأسه جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد والتي سوف تبدأ بعد قليل.

وسبق أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤، أنها تلقت خلال اليوم الأول والثاني لتلقى ملفات طلبات الترشيح ٨ ملفات لمرشحين على منصب النقيب العام.

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح حتى الأربعاء 31 يناير 2024، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.



ويتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، السبت 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.

ويلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، الخميس 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، الأحد 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، الثلاثاء 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، السبت 9/3/2024، وجولة الإعادة، السبت الموافق 23/3/2024.



جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.