الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مرشحان على منصب نقيب المحامين فى آخر أيام طلبات الترشح

نقابة المحامين
نقابة المحامين

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين تلقى طلبات الترشيح في الانتخابات لليوم الأخير لتلقي الطلبات.

وتقدم حتى الآن مرشحان فقط على منصب النقيب و10 مرشحين على مقاعد العضوية.

وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024 تلقي ملفات المرشحين في آخر أيام تلقي الطلبات.

وأعلنت أنها تلقت خلال اليوم الرابع لتلقى ملفات طلبات الترشيح ملفين لمرشحين على منصب النقيب العام و27 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منها 14 ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و3 ملفات لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، وملف لمرشح على محكمة استئناف الإسكندرية، و4 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، وملف لمرشح على محكمة استئناف قنا، و4 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و6 ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الرابع، وصل إلى 12 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 215 مرشحًا.

إعلان الكشوف الأولية للمرشحين 

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من 4 حتى 6 فبراير 2024.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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