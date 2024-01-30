الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علام: اتفقت مع وزير الصحة على انضمام المحامين لمنظومة التأمين الصحى

نقيب المحامين خلال
نقيب المحامين خلال تفقده استراحه محامي بورسعيد

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين، بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

استمع نقيب المحامين عبدالحليم علام، خلال الجولة لمشاكل ومطالب المحامين، ووعدهم بالعمل على حلها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتطوير الخدمات النقابية.

محافظة بورسعيد

وأكد نقيب المحامين، أن محافظة بورسعيد ضمن المحافظات التي شملتها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي ستعمل النقابة من أجل انضمام محامي بورسعيد للمنظومة، مشيرًا إلى أنه اتفق مع وزير الصحة، على انضمام المحامين للمنظومة.

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وأوضح عبدالحليم علام، أن انضمام أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، سيوفر على النقابة أموال طائلة كانت تصرف في غير محلها، منوهًا إلى أنه سيتم علاج المحامي وأسرته بنسبة 100%.

وحرص محامو بورسعيد على التقاط الصور التذكارية مع نقيب المحامين، مشيدين بالإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين منذ توليه منصب النقيب العام.

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