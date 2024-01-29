الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبد الحليم علام يستعرض ملامح برنامجه الانتخابي لمنصب نقيب المحامين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن برنامجه الانتخابي لمنصب نقيب المحامين يستهدف استكمال البرنامج الذي پدأه منذ عام ونصف واعدا بتقديم كل ما يسير مهنة المحاماة ويدعم أعضاء الجمعية العمومية ويحفظ كرامتهم.

وأشار على هامش تقدمه بأوراق ترشحه: في خدمة المحامين دائما وأبدا وسوف أواصل آليات حل المشكلات مع كافة الجهات والوزارات، بجانب استكمال الاهتمام بالأندية والمقرات، وتقليل المركزية ودعم صلاحيات النقابات الفرعية ودعم المحامين والاهتمام بالجانب المهني والتثقيفي.

ولفت إلى أن المنافسة هذه المرة طبيعية جدا، مشيرا: قد أسسنا لانتخابات نزيهة تاريخية بها كل التسهيلات بإشراف قضائي كامل، ونلتزم بالشفافية الكاملة ولا دخل للنقابة في أي امور متعلقة بالانتخابات وشأني شأن أي مرشح آخر ترسيخا لقيم مهنة المحاماة

وتابع: “التزمنا بتطبيق صحيح القانون في تحديد مواعيد الانتخابات”. 

وتقدم “علام” منذ قليل بأوراق ترشحه اليوم على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المرتقبة ٩ مارس ٢٠٢٤، وذلك بعد ترأسه جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.

وواصلت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، لليوم الثالث، تلقي ملفات المرشحين على منصب النقيب العام أو لعضوية المجلس.

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