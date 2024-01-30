الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمر هريدى يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس المحامين: برنامجى يصلح جميع الأمور داخل النقابة

عمر هريدي
عمر هريدي

تقدم منذ قليل، المحامي عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، بأوراق ترشحه إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 2024، مرشحًا على مقعد عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة استئناف القاهرة.

وقال هريدي في تصريحات له على هامش تقدمه بأوراق ترشحه، إن برنامجه يتضمن تطوير الجهاز الإداري الخاص بالنقابة، كما أنه أعد رؤية واضحة وإصلاحية لجميع الأمور داخل النقابة.

وأشار إلى أنه مع إنشاء أكاديمية المحاماة لصقل خبرات ومهارات المحامين، وكذلك مع تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.

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8 مرشحين حتى الآن في ثاني أيام تلقي طلبات الترشح بانتخابات المحامين 2024

وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، تلقي طلبات الترشح في الانتخابات خلال اليوم الرابع.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى غد الأربعاء الموافق 31/1/2024.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثالث، وصل إلى 10 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 182 مرشحًا.

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق  8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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