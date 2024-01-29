عبدالحليم علام يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين.. صور

تقدم النقيب الحالي عبدالحليم علام، بأوراق ترشحه، اليوم الاثنين، على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المرتقبة ٩ مارس ٢٠٢٤، بعد ترأسه جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.



وواصلت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، لليوم الثالث، تلقي ملفات المرشحين على منصب النقيب العام أو لعضوية المجلس.



وسبق أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤، أنها تلقت خلال اليوم الأول والثاني لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد ٨ ملفات لمرشحين على منصب النقيب العام.

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح حتى الأربعاء 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، السبت 3/2/2024، ثم تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.

ويلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، الأربعاء 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، الخميس 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، السبت 10/2/2024.

ويتم تلقي الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، الأحد 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، الثلاثاء 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، السبت 9/3/2024، وجولة الإعادة، السبت 23/3/2024.



جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.