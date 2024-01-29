الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالحليم علام يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين.. صور

النقيب الحالي عبدالحليم
النقيب الحالي عبدالحليم علام

تقدم النقيب الحالي عبدالحليم علام، بأوراق ترشحه، اليوم الاثنين، على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المرتقبة ٩ مارس ٢٠٢٤، بعد ترأسه جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.


وواصلت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، لليوم الثالث، تلقي ملفات المرشحين على منصب النقيب العام أو لعضوية المجلس.


وسبق أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤، أنها تلقت خلال اليوم الأول والثاني لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد ٨ ملفات لمرشحين على منصب النقيب العام.

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح حتى الأربعاء 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، السبت 3/2/2024، ثم تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.

ويلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، الأربعاء 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، الخميس 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، السبت 10/2/2024.

ويتم تلقي الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، الأحد 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، الثلاثاء 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، السبت 9/3/2024، وجولة الإعادة، السبت 23/3/2024.
 

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

المحامي عبد الحليم علام انتخابات المحامين ٢٠٢٤ المحامين انتخابات المحامين تقديم أوراق الترشيح محكمة استئناف منصب النقيب اللجنة المشرفة عبد الحليم علام سامح عاشور حمدي خليفة

مواد متعلقة

لليوم الثالث.. بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات المحامين 2024

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل